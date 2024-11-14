الأحد المقبل.. ممثلون عن عشرات الجاليات اليهودية حول العالم يصلون إلى إسرائيل

قالت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، إن ممثلون عن العشرات من الجاليات اليهودية حول العالم يصلون إلى إسرائيل الأحد القادم.

وبحسب القناة سيصل يوم الأحد المقبل ممثلون عن العشرات من الجاليات اليهودية من جميع أنحاء العالم إلى إسرائيل لحضور اجتماع مجلس أمناء الوكالة اليهودية".

ووفقا للقناة يهدف التجمع، الذي يعقد للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، إلى التعبير عن التضامن مع إسرائيل على خلفية حرب في غزة وفي وقت تتزايد فيه كراهية الصهيونة حول العالم".

وأضافت أن الاجتماع هدفه أيضا التعبير عن التضامن مع إسرائيل على خلفية الحرب في غزة ولبنان. وبحث سبل تعزيز المجتمع الإسرائيلي على خلفية التحديات الأمنية والاقتصادية.