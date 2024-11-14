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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تم اليوم الخميس، فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات ومعاهد الجامعة بقنا، وذلك خلال الفترة من 9 صباحا و حتى 2 مساءً.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة بحيادية تامة ومتابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية الأحد المقبل 17 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون الاثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، وسوف يتم اعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من الخميس 21 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر.

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