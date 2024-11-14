محافظ أسوان: حققنا معدلات إنجاز بملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن الفترة الحالية تشهد تحقيق معدلات إنجاز فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضى الدولة وهو الذى جاء نتيجة الحملة الإعلانية المكثفة التى تم تنفيذها.

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لدفعة جديدة من عقود التقنين، فضلاً عن متابعة الموقف ومعدلات الأداء ونسب لهذا الملف الحيوى وذلك فى حضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ومديرى الإدارات المعنية .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال، أن هذه الحملة استهدفت الميادين والشوارع الرئيسية من خلال مادة فيلمية وصور متنوعة تم بثها على شاشات الإعلانات داخل جميع أنحاء المحافظة، وعبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المختلفة ، وهو الذى توازى بقيام سيارات تابعة للمحافظة للتنبية والتنوية للمواطنين بأهمية الإنتهاء من إجراءات التقنين .

محافظ أسوان يناشد أصحاب الطلبات بسرعة إنهاء الإجراءات لعدم إدراجهم فى حملات الإزالة المتتالية

وناشد أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، وخاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات العديدة التى يتم تقديمها، لعدم إدراجهم فى حملات الإزالة المتتالية التى يتم تنفيذها بشكل دورى .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز ملف تقنين واسترداد أراضى الدولة ، وفى ظل المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

1000134285

1000134283

1000134281