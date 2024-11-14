البحوث الزراعية يستعرض تقريرا حول أنشطة أمراض النباتات خلال شهر أكتوبر

تلقى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرا عن أنشطة معهد أمراض النباتات من الدكتور محسن أبو رحاب، مدير المعهد خلال أكتوبر 2024.

وقال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير المعهد، إنه تم استعراض الأنشطة الإرشادية والتدريبية والخدمية والانتاجية للمعهد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتضمن التقري ما يلي:

أولاً : متابعة الحالة المرضية:

تم المرور على محافظات (كفر الشيخ- الغربية -البحيرة – المنوفية - القليوبية- الدقهلية - الإسماعيلية - بني سويف–المنيا- اسيوط) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر (الطماطم والفاصوليا والباذنجان والخيار)، وإعطاء التوصيات اللازمة لكل مرض.

كما تم المرور على محافظات (الفيوم والغربية) للوقوف علي الحالة المرضية للنباتات الطبية والعطرية (المورينجا والياسمين) وإعطاء التوصيات اللازمة للامراض التي تمثلت في لفحة الاوراق.

ثانيا: الإرشاد والتدريب:

ندوات إرشادية:

إقامة ورشة عمل تحت عنوان " أمراض النبات وإنتاج تقاوى الخضر فى مصر ( الابعاد والتحديات ) " تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع معهد بحوث امراض النباتات وذلك يومى 22، 23/10/2024 بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية.

ونظم عدد من الباحثين بالمعهد ورشة العمل الثانية تحت عنوان " الإدارة المتكاملة لأمراض محصول الموالح " فى إطار مهام مشروع السيرام الممول من الاتحاد الاوروبى واكاديمية البحث العلمى وذلك من خلال المؤتمر الدولى الرابع عشر للابحاث الحالية والحديثة والمتقدمة فى مجال الزراعة والغذاء والإنتاج الحيوانى بتاريخ 3/10/2024.

أيام حقل:

زيارة حقلية لإحدى حقول البطاطس التابعة الارشادى بسنجها وذلك بتارخ ٢٢/١٠/٢٠٢٤.

ثالثا: النشاط البحثي:-

مؤتمرات وورش عمل:

حضور عدد 4 ورشة عمل

حضور عدد 2 مؤتمر علمى

إلقاء عدد 5 محاضرات علمية

تم نشر عدد 4 بحوث

رابعا: النشاط الإنتاجي.

وتم فحص عدد (521) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، وفحص (65) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كما تم الإشتراك فى أعمال (32) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص (7) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، فحص (25) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة. وتعريف (2) عزلات فطرية بقسم بحوث أمراض الفطريات بالطرق الميكوسكوبية، كما تم تعريف 40 عزلة فطرية عن طريق السيكونسروعدد 1 عزلة بكتيرية عن طريق البيولوج، وشراء ( 2) كيلو ميكروهيزا.