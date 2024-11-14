أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي سياق متصل، أظهرت لقطات خدمة البث المباشر لوكالة فرانس برس تصاعد سحابة من الدخان من موقع الغارة في الضاحية الجنوبية، وهي الغارة التي تأتي عقب ست موجات على الأقل من الهجمات الإسرائيلية منذ الثلاثاء الماضي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد دعا عبر حسابه على منصة "إكس" سكان منطقتي "شويفات العمروسية والغبيري" إلى الإخلاء، مشيرًا إلى أنهم قريبون من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، والتي سيستهدفها جيش الدفاع في المستقبل القريب.

وفي سياق آخر، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي يخطط لإنشاء مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، موضحًا أن هذه المناطق ستساعد في منع التسلل وإطلاق النار نحو إسرائيل، ومشيرًا إلى ضرورة "هزيمة حزب الله" لمنع إطلاق الصواريخ من لبنان.