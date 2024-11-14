محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية أبو سمبل

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على إستمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " .

وكلف بسرعة التنسيق والتعاون لتلافى الملاحظات المرصودة وإزالة كافة المعوقات والمشكلات بالمشروعات المتعثرة وضمان الإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

وفى نفس السياق وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى المفاجئ لتفقد 38 مشروع متنوع بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبه والتى يبلغ عدد سكانها 13 ألف و 572 ويتبعها 7 قرى فرعية ونجع .

وقد شمل المرور الميدانى تفقد 22 مشروع تم الإنتهاء منه بنسبة 100% ، فيما جارى العمل بعدد 16 مشروع أخر يضم 5 مشروعات لتوصيل خطوط فايبر ، وإنشاء 3 مراكز للشباب ، وأيضاً 3 مشروعات لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين لتطوير ورفع كفاءة خطوط وشبكات الكهرباء ، وأيضاً مشروعين لإنشاء محطات للصرف الصحى، علاوة على مشروع رصف طريق أبو سمبل / أندان / بلانة بطول 6 كم .

ضرورة زيادة فرق العمل وسرعة إستبدال المقاوليين المقصريين

وخلال الجولة الميدانية قام أعضاء وحدة حياة كريمة بالتنبيه بالإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة زيادة فرق العمل وسرعة استبدال المقاوليين المقصريين لضمان رفع نسب الإنجاز ، مع الإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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