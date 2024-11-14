أسباب مقتل "جيه جيه" في "outer banks".. وهل يعود بالموسم الجديد؟

تصدرت أخبار الخلاف بين ماديسون بيلي، التي تجسد شخصية “كيارا” في مسلسل Outer Banks، وحبيبة رودي بانكو الحقيقية عناوين الأخبار العالمية والعربية في الفترة الأخيرة، وايضا مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي المسلسل الشهير والناجح، حيث تشير بعض المصادر للصحف العالمية إلى أن هذا الخلاف كان وراء طلب رودي الخروج من المسلسل، مما دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار بإنهاء دور شخصيته “جيه جيه مايبانك” بطريقة مفاجئة.

يُقال إن التوترات خلف الكواليس قد بدأت منذ الموسم الرابع، حيث ظهرت تقارير عن سوء تفاهم بين ماديسون ورودي بسبب تدخلات حبيبة الأخير الحقيقية في علاقة العمل بين الممثلين، وعلى الرغم من محاولات الصلح، يُزعم أن الوضع ازداد تعقيدًا، مما أثر على العمل الدرامي ككل وأدى إلى اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص مسار القصة ولكن لم يقم اي من فريق العمل بالتعليق على هذا الأمر ولكن اكتشف المتابعون أن حبيبة “رودي” أو شخصية “جيه جيه” انها تتابع جميع ابطال المسلسل ماعدا “ماديسون” المعروفة بشخصية “كيارا”.

الموسم الرابع من مسلسل Outer Banks

بدأ الموسم الأخير من مسلسل Outer Banks بخطوة درامية غير متوقعة، وانتهى الموسم بوفاة شخصية “جيه جيه مايبانك” خلال أحداث نهاية الموسم الرابع، أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من الجماهير الذين اعتبروا “جيه جيه” من أكثر الشخصيات المحبوبة في العمل.

تصريحات المنتجين والممثلين:

علق المنتج التنفيذي جوناس بيت على الانتقادات التي طالت قرار قتل “جيه جيه”، مؤكدًا أن وفاته كانت جزءًا من رؤية القصة منذ البداية، وقال: “إنه شخصية مأساوية، وفكرة الفناء جزء من الحمض النووي للشخصية، أردنا أن نقدم قصته بشكل درامي وأنيق.”

وعلق رودي بانكو على خروج شخصيته من العمل قائلًا: “علمت أن ”جيه جيه" سيضحي بحياته في مرحلة ما، وتضحيته تمهد الطريق لموسم أخير حافل بالتساؤلات حول قيمة الحياة."



أبرز ملامح الموسم الأخير:

محاور القصة:

1. انتقام كيارا: بعد وفاة “جيه جيه”، يصبح الانتقام المحور الأساسي للشخصية “كيارا”، التي ستسعى للعدالة لصديقها المقرب.

2. مغامرة جديدة: سيخوض أبطال “البوغز” مغامرتهم الأخيرة، مع تساؤلات حول إمكانية إنهائها بنجاح وبناء مستقبل مستقر.

3. علاقة جون بي وسارة: سيستكشف الموسم قصة حمل “سارة” وتطور علاقتها بـ”جون بي”.

4. التركيز على كليو: ستحصل شخصية “كليو” على مساحة أكبر في القصة.

موعد العرض:

يجري حاليًا العمل على كتابة نصوص الموسم الأخير، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في ربيع 2025، على أن يعرض في 2026.

الأبطال العائدون

سيعود معظم نجوم المسلسل الأصليين، بمن فيهم:

• تشيس ستوكس (جون بي).

• مادلين كلاين (سارة).

• ماديسون بيلي (كيارا).

• جوناثان ديفيس (بوب).

• كارلايشا جرانت (كليو).

كما سيستمر ظهور شخصيات مثل “داليا” و”تشاندلر”، حيث ستكون الأخيرة في مواجهة مباشرة مع أبطال المسلسل.

هل يمكن أن يعود جيه جيه؟

رغم وفاته، لم يستبعد صناع العمل إمكانية عودة “جيه جيه” بطرق غير متوقعة في الموسم الأخير، سواء عبر ذكريات أو أحداث تتعلق بالماضي.

ويتوقع الجمهور على السوشيال ميديا استخدام اصدقاءه "التاج" وهو الكنز الذين بحثوا عنه في الجزء الرابع من أجل أن يتمنوا عودة “جيه جيه” بما أن المسلسل ألمح قدرة التاج على تحقيق أمنية وبذلك يعود للحياة بهذه الطريقة.

مستقبل السلسلة:

أكد المنتجون أنهم يفكرون في توسيع عالم Outer Banks من خلال مشاريع فرعية (Spin-offs) بعد انتهاء الموسم الخامس، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل محددة حتى الآن.