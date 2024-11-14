الحركة الوطنية: تدشين مبادرة «بداية جديدة للإنسان المصري» تضع الإنسان في قلب التنمية

أكد الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية، بمحافظة الجيزة، أن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إعلان الحكومة عن الأهداف الرئيسية من انطلاق المبادرة خطوة جديدة نحو بناء الإنسان المصري، كما أنها تستهدف الاستثمار الحقيقي في العنصر البشرى، موضحا أن المبادرة تمثل مشروعا مهما لبناء الإنسان المصري وتجسد اهتمام الدولة بالعنصر البشري، والتي تعد عقدا اجتماعيا جديدا يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء المواطن المصري.

وأضاف «مجدي»، أن المبادرة تمثل استراتيجية وطنية تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ورفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهله، وذلك عن طريق تقديم خدمات ومزايا في شتى مناحي الحياة يشعر بها المواطن المصري، كما أن المبادرة تمثل امتداد لسلسلة المبادرات الرئاسية الناجحة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تطوير النظام الصحي، وتوفير فرص تعليم متقدم، وتأمين فرص عمل تتناسب مع متطلبات السوق الحديث.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة يعكس رؤية القيادة السياسية لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية، خاصة أن المبادرة تضع الإنسان في قلب التنمية، وهو ما يؤكد حجم التزام الدولة المصرية بتعزيز قدرات مواطنيها في مختلف المجالات، سواء على المستوى التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي.

وأشار «مجدي»، إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تعد خطوة هامة نحو تمكين الأفراد وتعزيز دورهم في بناء المجتمع، حيث تركز على تنمية المهارات وتوفير فرص التدريب والتعليم والرعاية الصحية المتكاملة، مما يسهم في خلق أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لاستراتيجية الدولة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتستند إلى رؤية مصر 2030.

