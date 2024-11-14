أحمد عز: كنت أتعامل مع ملاكي "إسكندرية" كإنه مولود

تحدث الفنان أحمد عز خلال ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تقام حاليا.

وقال عز عن فيلمه "ملاكي إسكندرية:" كنت أتعامل معه كأنه مولود، أيام لا أنساها، وقتها كان بدأ يكون هناك مولود للتصوير مختلف في الإضاءة، شاهدت النسخة الأولى منه ولا أفهم أن الألوان ستختلف، كان ضلمة واعتقد ان مستقلبي ضاع، والحمد لله حقق إيرادات عالية وقبولا عند الجمهور".

أحمد عز حائز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام.

ويستضيف مهرجان القاهرة جلسة حوارية حصرية مع أحمد عز يديرها الناقد رامي متولي، ويقدم "عز" خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

وخاض أحمد عز أولى تجاربه في التمثيل خلال التسعينيات ليصبح نجمًا مبدعًا في السينما المصرية، معروفًا بالتنوع المذهل لأدواره وأدائه الذي لا يُنسى.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.