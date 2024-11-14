الفيدرالي الأمريكي يداهم منزل المدير التنفيذي لموقع "بوليماركت" المتنبئ بفوز ترامب

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، منزل الرئيس التنفيذي لموقع القمار "بوليماركت" وصادر هاتفه الخلوي، حسبما ذكرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة اليوم الخميس.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" استيقظ شين كوبلان، مدير الشركة البالغ من العمر 26 عامًا، يوم الأربعاء في شقته في مانهاتن عندما اقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزله.

ونشر الموقع رسالة اتهم فيها السلطات بالاضطهاد، وزعم أن ما وراء هذه الخطوة هو أن المقامرين على الموقع توقعوا فوزا كبيرا للرئيس المنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لقد أعطى الموقع ترامب فرصة كبيرة للفوز حتى في الوقت الذي توقعت فيه استطلاعات الرأي المحافظة سباقًا متقاربًا إلى حد ما.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مزاعم بأن موقع المقامرة سمح للمواطنين الأمريكيين بالمراهنة على نتائج الانتخابات، وهو أمر محظور بموجب القانون.

وجاء في بيان الشركة بعد مداهمة منزل الرئيس التنفيذي: "هذا انتقام سياسي من قبل الإدارة ضد شركة Polymart بعد أن تمكنا من التنبؤ بدقة بنتائج الانتخابات".