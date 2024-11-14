بدء تشغيل موقف رؤوف لسيارات السيرفيس بكوم أمبو

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان في بشرى سارة لأهالي مركز كوم أمبو للقضاء على التكدس بشوارع المدينة المختلفة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عن بدء تشغيل موقف رؤوف غرب مدينة كوم أمبو لسيارات السيرفيس لخدمة أكثر من 150 ألف نسمة من المترددين على المواقف الداخلية والأقاليم بالمحافظات المجاورة، والذى جاء تنفيذه ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"حياة كريمة".

وأكد على أنه وفقا للنهج الذى يتم تطبيقه لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ليجنى المواطن الأسواني ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

تكثيف الجهود بمختلف قطاعات العمل

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ للمشروعات، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود بمختلف قطاعات العمل العام للانتهاء من المشروعات المتنوعة التى تشهدها المحافظة سواء المدرجة بالمبادرة الرئاسية أو الخطة الإستثمارية لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

واستكمل، أن موقف رؤوف بكوم أمبو مقام على مساحة 16 ألفا و800 م2، وتكلف إنشاؤه 28.3 مليون جنيه ليستوعب 232 سيارة، و20 محلا خدميا متعدد الأنشطة، ومبنى إداري وكافتيريا ومسجد، و4 دورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم ، ومزود بأحدث أنظمة للإطفاء بإجمالى 11 صندوق إطفاء كامل بالمشتملات المتنوعة.

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