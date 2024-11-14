أبو الهول: ترامب يريد تحقيق أقصى قدر من المكاسب دون إطلاق رصاصة واحدة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يسعى لتقديم إغراءات للجانب العربي لمنع دعمه الاقتصادي للصين، موضحًا أن علاقته جيدة بمصر ودول الخليج، ولديه ميزة يختلف بموجبها عن الديموقراطيين، وهو أنه يقدر القوى الإقليمية الكبيرة ذات التأثير ويحترمها مثل مصر والسعودية.

وأضاف أبو الهول في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يمكن أن يكون هناك قدر من التفاهم، ومحاولة إقناع وتغيير فكر فيما يتعلق بالمساندة اللامحدودة لإسرائيل، علاوة على شيء مهم جدا، وهو أن ترامب في النهاية يحكم برأسه.

وتابع، أن ترامب جاء بإدارة تبدو أنها جميعا متشددة وقريبة لإسرائيل، ولكن، في النهاية، يرسم ترامب السياسات، وهناك تجارب في إدارته السابقة، عندما جاء بمستشار الأمن القومي دون بولتون، ومع ذلك، كان بولتون يؤيد ضرب إيران، إلا أن ترامب لم يأخذ بهذا الأمر، فهو يريد تحقيق أقصى قدر من المكاسب دون إطلاق رصاصة واحدة، وهذا أمر يمكن استغلاله بمزيد من التعاون مع أمريكا.