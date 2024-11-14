أحمد عز: عادل إمام ملهم لكل جيلي وهذه نصيحة الزعيم لي

كشف الفنان أحمد عز خلال ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، عن علاقته بالفنان عادل إمام، وعن أهم النصائح التي قدمها له الزعيم.

وتابع عز خلال الندوة أنه أثناء لقائه بالفنان عادل إمام، وجه له نصيحه هامة، وهي أن مهنة الفن ممتعة جدًا وشاقة جدًا، ولا بد أن تتحمل المشقة إذا اردت الاستمتاع بتلك المهنة.

أحمد عز خلال ندوته

وأضاف عز أن الفنان عادل إمام، ملهم لي وكل جيلي، وتعلمنا منه معادلة السينما، وهي الفيلم الجيد، إلي جانب تحقيق الإيرادات، وهو ما قدمه الزعيم علي مر تاريخه الفني.

وإختتم الفنان أحمد عز حديثه أهديت الجائزة للزعيم عادل إمام، لتأثيره في جيلي وفي الفن المصري والعربي، ورحلة ومشوار تاريخي لفنان كبير.

ويشار أن الفنان أحمد عز قد أهدي جائزة تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، للزعيم عادل إمام، تقديرًا منه لمشوار الزعيم الفني.