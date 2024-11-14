بعد غياب عامين.. الشهرانى يعود لحمل شارة قيادة المنتخب السعودي

أستعاد ياسر الشهرانى لاعب الهلال، شارة قيادة المنتخب السعودي لأول مرة بعد أكثر من عامين، فى مواجهة اليوم امام منتخب أستراليا ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقود الشهراني تشكيل المنتخب السعودى الذى يواجه نظيره أستراليا، اليوم الخميس، على ملعب "ميلبورن المستطيل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

وعاد الشهراني لحمل شارة القادة مرة أخرى بعدما تعرض سلمان الفرج للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات السابقة للمباراة، بينما يغيب أيضا سالم الدوسري للإصابة، وذلك بعد عامين.

وتعود آخر مرة حمل فيها لاعب الهلال شارة القيادة، كانت بتاريخ 9 يونيو عام 2022 عندما لعبت السعودية مباراة ودية ضد فنزويلا.

ومن وقتها لم يشارك الهرانى سوى فى 9 مباريات دولية فقط لم يكن فيها قائدًا للمنتخب بينما غاب عن 20 أخرى ما بين إصابة وعدم استدعاء أو الجلوس على مقاعد البدلاء.