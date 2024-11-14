فرصة للعرسان.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

استمر الذهب المحلي في الهبوط السريع متأثراً بحركة الذهب العالمي الذي دخل في موجة تصحيح سلبي قوية لم يشهدها منذ العام الماضي، ليعمل هذا على دفع سعر الذهب المحلي في الهبوط بشكل كبير خاصة مع عدم وجود عوامل أخرى تدعمه.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم عند المستوى 3580 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3555 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3595 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3635 جنيه للجرام.

وفقد الذهب المحلي 295 جنيه من سعر الجرام منذ تسجيله القمة السعرية الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام وحتى أقل سعر سجله اليوم عند 3563 جنيه للجرام، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض سعر الذهب العالمي بشكل كبير وسريع.

يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع اليوم ليصل إلى متوسط 49.40 جنيه لكل دولار، وبالرغم من هذا استمر سعر الذهب المحلي في الهبوط، لأن حركة سعر الصرف تظل ضمن نطاق الاستقرار وبحركة تدريجية دون قفزات مفاجأة.

وأوضحت تصريحات رئيس الوزراء المصري الأخيرة أنه لا توجد نية لحدوث تعويم جديد في سعر الصرف وأن الشائعات الأخيرة لا أساس لها، خاصة أن المؤسسات الدولية أشارت أن مصر تتبع سياسة مرنة في سعر الصرف، وساعد هذا على استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي اعتمد تسعير الذهب المحلي على حركة سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة أن الطلب المحلي على الذهب مؤخرا يشهد تراجع.

توقعات أسعار الذهب

وانخفض سعر الذهب العالمي بشكل حاد خلال تداولات اليوم ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع وذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث صدرت يوم أمس بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ثبات معدلات التضخم وتوقفها عن التراجع مما زاد من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

ويستكمل الذهب المحلي رحلة الهبوط السريع التي يشهدها خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل التراجع الكبير في سعر الذهب العالمي الذي يتحرك في حركة تصحيح كبيرة لم يشهدها منذ النصف الثاني من العام الماضي، ليدفع معه السعر المحلي إلى الهبوط.

واستطاع سعر الذهب العالمي أن يستمر في الانخفاض ويكسر منطقة الدعم حول المستوى 2600 دولار للأونصة والتي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% ليغلق جلسة الأمس تحت هذه المنطقة الأمر الذي يزيد من حدة الهبوط اليوم ليصل إلى المستوى 2540 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 50%، وفي حال استطاع كسره يستهدف المستوى 2480 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 61.8% مروراً بالمستوى النفسي 2500 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 خلال تداولات اليوم بعد أن أغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3600 جنيه للجرام الأمر الذي زاد من الضغط السلبي والزخم الهابط على حركة السعر خلال جلسة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3555 جنيه للجرام بالقرب من المستوى 3550 جنيه للجرام وبعده المستوى 3500 جنيه للجرام.