دورات تدريبية متعددة بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي

نظم مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي عدد من البرامج التدريبية في اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" و ذلك في مجالات الحاسب الآلي ومقدمة في صناعة الطيران ودورات متعددة في البروتوكول خدمات الركاب وغيرها وفي نهاية الدورات التدريبية تم توزيع شهادات حضور البرامج التدريبة علي الشباب المشاركين.

ويأتي ذلك تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و توجيهات وزارة الطيران المدني.

و صرح المهندس ايمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن مشاركة الشركة القابضة في المبادرة تأتي إيمانا بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركة لرفع كفاءات و تنمية مهارات الشباب، علما بأن التقديم لحضور الدورات التدريبية يتم من خلال اللينك الخاص بالمبادرة .

جدير بالذكر أن مبادرة بداية تهدف الي الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة المصرية.