العراق يجدد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود حتى نهاية يناير 2025

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن العراق يجدد اتفاق إمداد لبنان بزيت الوقود حتى نهاية يناير 2025.

وافقت الحكومة العراقية على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود، المعروفة إعلاميًا بـ "النفط مقابل الخدمات"، للسنة الرابعة على التوالي، مع زيادة الكميات إلى مليوني طن سنويًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل أزمة الكهرباء في بيروت. كما وافقت بغداد على تمديد العمل بالاتفاقية الحالية لمدة شهر إضافي حتى نهاية يناير 2024، وذلك لاستكمال الكميات المتفق عليها في العقود.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، أنه تم إبلاغه الخميس 14 نوفمبر 2024، بموافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه بتمديد عقد تزويد لبنان بزيت الوقود عالي الكبريت (الفيول أويل) حتى نهاية يناير 2025، بدلاً من نهاية ديسمبر 2024.

ووفقًا للتمديد الجديد، سيتمكن لبنان من استنفاد كامل الكمية التعاقدية البالغة 1.5 مليون طن، من خلال تأمين شحنات بقدرة 125 ألف طن شهريًا طوال هذه الفترة، ما يسهم في تخفيف أزمة الطاقة في البلاد.