ماكرون يحضر مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل وسط مخاوف أمنية

قال كبار المسؤولين الفرنسيين، إنهم سيحضرون مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل هذا المساء، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت سفارة فرنسا لدي إسرائيل، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشيل بارنييه ووزير الداخلية برونو ريتايلو ووزير الرياضة جيل أفيروس والرئيسين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند سيحضرون جميعا المباراة، كما سيحضر المباراة سفير إسرائيل لدي فرنسا جوشوا زاركا.

ونشرت فرنسا 4000 من أفراد الأمن و1600 من عناصر تابعة لشركات أمنية لضمان عدم تكرار أعمال العنف التي اندلعت خلال مباراة في العاصمة الهولندية أمستردام بين المشجعين الإسرائيليين والعرب والمسلمين الأسبوع الماضي.