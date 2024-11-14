ليدي جاجا في الجزء الثاني من مسلسل Wednesday.. والجمهور مصدوم

ذكرت تقارير صحفية ان المغنية والممثلة ليدي جاجا انضمت إلى الموسم الثاني من المسلسل الشهير “Wednesday”، وذلك بعد مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “الجوكر”، الذي لم يحقق النجاح المتوقع وتعرض لانتقادات من الجمهور والنقاد، ولم تصدر أي تصريحات رسمية من ليدي جاجا أو من فريق إنتاج مسلسل “Wednesday” تؤكد أو تنفي هذه الأخبار.

وبعد نشر عدد من المواقع الصحفية العالمية هذه المعلومات، عبر الجمهور عن صدمتهم من اختيار ليدي جاجا في المسلسل وتساءلوا عن اي دور ستشارك فيه خاصة انهم تعلقوا بالجزء الأول ولا يريدون مفاجأت تفسد عليهم متعة الجزء الثاني كما حدث في فيلم “الجوكر” الذي حقق نجاح عالمي على مستوى الجمهور والنقاد والايرادات في الجزء الأول ثم انضمت “جاجا” له في الجزء الثاني وكان الفيلم مخيب للأمال بالنسبة للجمهور والايرادات وتباينت آراء النقاد فقد أشاد بعض النقاد بأدائها، وانتقد آخرون الفيلم بشكل عام، مما أدى إلى عدم تحقيقه للنجاح المتوقع.

محاولة صناع العمل إقناع ليدي جاجا بدور أكبر

وفقًا للتقارير الاعلامية أنه حاول صناع مسلسل Wednesday إقناع ليدي جاجا بأداء دور رئيسي وموسع في الموسم الثاني، إلا أن هذه الجهود لم تنجح بسبب ارتباطاتها المهنية الأخرى، ومع ذلك أكدت المصادر للصحف أنها ستظهر بدور لم يُكشف عن تفاصيله بعد، مما زاد من حماسة الجمهور وتوقعاتهم حول طبيعة الشخصية التي ستقدمها.

نجاح الموسم الأول من مسلسل Wednesday

حقق الموسم الأول من مسلسل Wednesday نجاحًا ساحقًا، حيث استقطب ملايين المشاهدين حول العالم واحتل المراتب الأولى في قوائم الأكثر مشاهدة على منصات البث.

العمل الذي تمحور حول شخصية وينزداي آدامز، إحدى أفراد عائلة آدامز الشهيرة، قدم مزيجًا رائعًا من الغموض والكوميديا السوداء، مما جعله مميزًا عن باقي الأعمال الدرامية. كما نال إشادة النقاد لابتكاره قصة جديدة وممتعة مع الاحتفاظ بجوهر الشخصيات الأصلية.

بطلة العمل جينا أورتيجا تألقت بدور وينزداي، مقدمة أداءً مميزًا خطف الأنظار، بينما شاركها البطولة ممثلون بارزون مثل كاثرين زيتا جونز بدور مورتيسيا آدامز ولويس غوزمان بدور غوميز آدامز، بالإضافة إلى مشاركة إيما مايرز بدور صديقتها المخلصة إينيد سنكلير، التي شكلت علاقة الصداقة بينهما أحد أبرز جوانب العمل.

موعد الموسم الثاني وتفاصيله:

وأعلنت المنصة المنتجة تجديد مسلسل Wednesday لموسم ثاني بعد النجاح الكبير للموسم الأول. من المتوقع أن يُعرض الموسم الجديد في خريف 2025، حيث تشير التقارير إلى أنه سيستكشف أبعادًا أعمق لشخصية وينزداي وصراعاتها، مع تقديم المزيد من التحديات الغامضة التي ستواجهها في أكاديمية نيفرمور، وصناع العمل لم يكشفوا بعد عن جميع تفاصيل الموسم الجديد، لكن المؤكد أن جينا أورتيغا ستعود بدور وينزداي، مع عودة معظم أبطال الموسم الأول، كما يشاع أن الموسم سيشهد انضمام نجوم جدد، ومن بينهم ليدي جاجا، مما أثار موجة من الترقب بين المشاهدين.