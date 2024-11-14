الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة بلبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذارا خلال الساعات الماضية لسكان مبنيين في منطقة الشويفات العمروسية، موضحا أن هناك سلسلة من التحذيرات التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي تضمنت حارة حريك الأكثر عرضة للغارات على مدار الساعات الماضية، فضلا عن منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

الاحتلال يستهدف مناطق الضاحية الجنوبية

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي فادي غالي، أن هناك سلسلة من المباني التي جرى استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الغبيري وعدد من المناطق الأخرى في الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 10 مواقع في الضاحية الجنوبية على مدار الساعات الماضية.

زيادة الشهداء والمصابين جراء الاستهداف الإسرائيلي

وتابع، أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، إذ تحدثت وزارة الصحة اللبنانية عن 3365 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أكثر من 14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.