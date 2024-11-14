محافظ بني سويف: نستهدف إقامة 10 منافذ لبيع البيض بأسعار مخفضة للمواطنين

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة ميدانية، اليوم الخميس، لتفقد منافذ بيع بيض المائدة ضمن مشروعات الدواجن المركزية بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ مبادرة لتخفيض أسعار بيض المائدة، بحيث يباع على النحو التالي: الأبيض بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، و155 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وبتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة جهود تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وخلال الجولة تفقد المحافظ منفذ شارع الروضة، ومنفذ الحمرايا شرق النيل، بجانب تكليفه للسكرتير العام المساعد ومدير الوحدة الاقتصادية بتفقد منفذ البيع الرئيسي بمقر المشروعات المركزية بشرق النيل، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ تأتي كجزء من خطة المحافظة لتحقيق التوازن في سوق السلع الأساسية، إذ تقدم البيض بسعر أقل من السوق مما يدعم تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.

كما أوضح المحافظ، أن مشروعات الدواجن المركزية التي تديرها المحافظة تمثل ركيزة أساسية في دعم استقرار السوق، حيث تساهم في تحقيق التوازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الحالية وجهود الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، بما يعكس التزام الدولة برفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتقديم خدمات متوازنة لكل فئات المجتمع.

وحرص المحافظ على توسيع الاستفادة من هذه المنافذ، فأصدر توجيهاته بإنشاء 7 منافذ إضافية على مستوى مراكز المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المنافذ 10 منافذ موزعة على السبع مراكز لتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز المدن السبع، وبما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة بلال حبش، نائب المحافظ، علي يوسف رئيس المدينة، هاني عبد الموجود مدير مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين، فواز رجب، نائب رئيس المدينة.