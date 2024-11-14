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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في ذكرى ميلاده.. يوسف عيد مسيرة فنية مليئة بالضحك والإبداع

الفنان الراحل يوسف
الفنان الراحل يوسف عيد
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أحيا برنامج «صباح الخير يا مصر تقديم الإعلاميين»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية،  ذكرى ميلاد الفنان يوسف عيد وذلك من خلال تقرير تليفزيوني بعنوان (في ذكرى ميلاده.. «يوسف عيد» مسيرة فنية مليئة بالضحك والإبداع).

وأفاد التقرير: «تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف عيد، الذي ترك بصمة كوميدية لا تُنسى، ورغم رحيله فإن أدواره المتميزة في الأفلام والأعمال الكوميدية مازالت حاضرة بقوة، ويتداولها رواد السوشيال ميديا باستمرار كتعبير عن محبة له ولأعماله التي أضافت الكثير للكوميديا المصرية».

وأضاف: «بدأ يوسف عيد مشواره الفني بعد رحلة بحث طويلة عن فرصة، وذلك عقب التحاقه بالمعهد الأزهري وحصوله على الثانوية الأزهرية، حيث لم يُكمل دراسته الجامعية بسبب شغفه بالفن».

وتابع التقرير: «دخل عالم التمثيل في سن 27، حيث كانت بدايته من خلال مسرحية «نحن لا نحب الكوسة»، تلاها ظهوره في دور صغير في فيلم «شقة في وسط البلد»، للتوالى أعماله بعد ذلك ويشق طريقه نحو الشهرة والنجاح في عالم الفن».



 

الفنان يوسف عيد الفنان الراحل يوسف عيد مسرحية نحن لا نحب الكوسة فيلم شقة في وسط البلد