الجيش الروسي: بات نمتلك موضع قدم في إقليم خاركيف بأوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه بات يمتلك موضع قدم في مشارف كوبيانيسك في إقليم خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أكدت روسيا، الجمعة الماضية، أنها تمكنت من السيطرة على ست مناطق جديدة في أوكرانيا ، بينما تواصل أوكرانيا الإبلاغ عن تصاعد التوترات على خطوط المواجهة.

في تقريرها الأسبوعي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي نفذ 38 هجومًا باستخدام أسلحة موجهة وطائرات مسيّرة، مستهدفة منشآت عسكرية وصناعية في أوكرانيا، بما في ذلك مرافق للطاقة، مطارات عسكرية، بالإضافة إلى منشآت إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على ست مناطق إضافية على جبهات القتال، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز (MiG-29) إلى جانب 290 طائرة مسيّرة.

من جهتها، أفادت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بحدوث 114 معركة يوم الجمعة على خطوط المواجهة. وذكرت أن الوضع في جبهتي بوكروفسك وكوراخوف في شرق أوكرانيا كان شديد التوتر.