تنفيذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بطب طنطا

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تنفيذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بقسم طب الطوارئ والإصابات للأطباء المقيمين وأطباء الزمالة، وذلك استمرارا لمشاركة كلية الطب جامعـة طنطـا الفعالة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وفى إطار التدريب المستمر لشباب الأطباء، بمتابعة الدكتورة منى قطيط منسق المبادرة الرئاسية بداية بالكلية ، وإشراف الدكتورة مى مهران منسق الدورة وبمشاركة الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد.

وأكد الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على حرص إدارة الكلية على عقد الدورات التدريبية فى إطار الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر الذي تنتهجه الكلية، ومشيرًا إلى أهمية الدورات التدريبية فى تبادل العلم ومواكبة الحديث فى مجال الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم، ومشيدا بالتدريب والمحتوى العلمي الذي تقدمه الدورة التدريبية وكذلك بدور قسم طب الطوارئ والإصابات وما يقوم به من تحديات مع المرضى المترددين على قطاعات المستشفيات الجامعية على مدار 24 ساعة، بالتعاون مع كافة أقسام المستشفيات الجامعية .

وأوضح، أن هذه الدورة التدريبية تقام على مدار يومين بمعمل المهارات بالكلية لتدريب عدد 21 طبيب وطبيبة مقسمين على 3 مجموعات ويرأس كل مجموعة مدرس لتحقيق الاستفادة القصوى وبداخل المجموعة الواحدة 7 متدربين للتدريب، على كيفية التعامل مع حالات توقف القلب وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية استخدام جهاز الصدمات الكهربائية للقلب والتعامل مع مجرى التنفس وكيفية اعطاء الأدوية فى حالة توقف القلب.

وأجرى التدريب بالدورة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم طب الطوارئ والإصابات بالكلية، وهم الدكتورة مى مهران والدكتورة رضوى فودة والدكتورة رانيا حسان "مدرسين"، والدكتورة هالة الشوربجي والدكتور محمد محمود ، والدكتور محمد مطر، والدكتورة ضحى زيدان، والدكتورة منى صلاح والدكتورة ندى أنور، المدرسين للمساعدين.

IMG-20241114-WA0101

IMG-20241114-WA0100