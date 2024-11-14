جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أصدر جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر إخلاء جديدة إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدا في حارة حريك وبرج البراجنة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته المكثفة على قرى وبلدات في لبنان، اليوم الخميس، حيث استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل خاص، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق في الشياح، بالإضافة إلى أطراف بلدة الناقورة الحدودية وبلدة شبعا في جنوب لبنان. كما تعرضت بلدتا شمع ومجدل زون لقصف فوسفوري إسرائيلي عنيف.

تزامنًا مع هذه الغارات، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء السكان من عدة مناطق في الضاحية الجنوبية والشويفات والغبيري.

وفي سياق متصل، استشهد لبناني وأصيب آخران جراء غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف على طريق دير الزهراني جنوب لبنان صباح اليوم. كما أطلق الاحتلال قنابل حارقة لإشعال النيران في المناطق المجاورة لبلدات رامية وعيتا الشعب.

استهدفت الغارات أيضًا مناطق أخرى مثل البازورية، حيث سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى، وبلدة الجميجمة التي أسفرت الغارات فيها عن استشهاد شخصين وعدد من المصابين. كما تعرضت بلدات مجدسلم، شقراء، خربة سلم، عيناتا، كونين، المنصوري، عين بعال، وبيت ليف لقصف متواصل.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف في النبطية، مما أسفر عن استشهاد سائقها، بينما قصف الطيران الإسرائيلي منزلًا في بلدة عين قانا في إقليم التفاح.

كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على عدة مناطق أخرى منها فرون، كفررمان، تبنين، برج قلاوية، بنت جبيل، دير الزهراني، وكفرجوز، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى.

يُذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان مستمر منذ أكثر من عام، وقد تصاعد بشكل ملحوظ منذ بداية أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.