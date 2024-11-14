جامعة جنوب الوادي تدشن حفل انتخابات اتحاد الطلاب

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي، حفل تدشين انتخابات اتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2024-2025.

يأتي ذلك برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، والدكتورة بدرية حسن رائد عام فتيات الأسرة، والدكتور محمد همام مساعد رائد عام الأسرة، وعمداء كليات الجامعة ووكلاء واعضاء هيئة التدريس ورواد ومنسقي الأسرة بكليات الجامعة وحشد كبير من طلاب اسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة وذلك تزامنا مع انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام اسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة الى أن أسرة طلاب من أجل مصر كيان طلابي معتدل هدفه السعي إلى زيادة قاعدة ممارسة الأنشطة الجامعية ومواجهة أي محاولات للخروج عن المسار الطبيعي المعتدل، ودعا الطلاب إلى المشاركة بجدية في انتخابات الاتحادات الطلابية في إطار من الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، وأن يكون المعيار الرئيسي في الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية .

وأكد الدكتور محمد سعيد أن الاتحادات الطلابية أدت دورًا مهماً في حياة الطلاب على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى أن الانتخابات الطلابية ليست مقتصرة على خدمة الطلاب فقط، بل هي المكان الذى فيه تغرس المبادئ والأفكار، مشيدا بأسرة طلاب من أجل مصر على مستوى الجامعات المصرية وأنشطتها المتميزة.



وأكد الطالب عبدالشافى عبدالرحيم منسق أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة على أن الأسرة تهدف إلى تكوين مجتمع طلابي قوى منظم يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أن الأسرة تستخدم أحدث الوسائل والأنظمة في إعداد الطلاب لتحقيق المشاركة الفاعلة في رؤية مصر 2030، موضحا أن من أهدافها تأهيل وتدريب الخريجين للمنافسة في ريادة الأعمال وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات.



وخلال فعاليات حفل التدشين تم الوقوف دقيقة حداد على روح الطالب محمود رشدي مؤسس الأسرة بالجامعة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن الحركة الطلابية بالجامعات المصرية منذ بدايتها، وكذلك فيلم تسجيلي عن أنشطة الأسرة بجامعة جنوب الوادي.