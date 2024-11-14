«رياضة سيناء»: شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية كان عُرسًا رياضيًّا

قال إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنّ شمال سيناء تشهد انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في النسخة الخامسة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، فضلا عن حضور جميع قيادات وزارة الشباب والرياضة وشباب جامعات العريش وسيناء وطلاب المدارس.

انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية بسيناء

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رمزي رجائي ودينا شرف، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في شمال سيناء كان عُرسا رياضيا، مشيرا إلى أنّ الفعاليات شهدت مشاركة أكثر من 50 ألف لاعب على مستوى 6 محافظات، وفي النهاية يلتقي حوالي 2500 شاب وفتاة في كافة المجالات.

أولمبياد المحافظات يضم ألعاب مختلفة

وتابع: «هناك الكثير من المحافظات الحدودية تشارك في هذا الحدث مثل أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء ومطروح، كما أن شعلة الألومبياد يضم ألعابا مختلفة مثل كرة الطائرة وكرة القدم وألعاب القوى والسباحة».