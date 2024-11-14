الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لمرضى السكري

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي لمرضى السكري في مثل هذا اليوم 14 نوفمبر من كل عام، حيث يمثل مرض السكري تحديًا صحيًا عالميًا يتزايد تأثيره عامًا بعد عام، ويُعد من الأسباب الرئيسية لعدد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل العمى، الفشل الكلوي، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وبتر الأطراف، لهذا السبب يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لمرضى السكري، بهدف تعزيز الوعي بالمرض، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.

واليوم العالمي لمرضى السكري فرصة للتذكير بأهمية الجهود المشتركة للتوعية بالمرض، الوقاية منه، وتوفير الدعم والرعاية المناسبة للمصابين. تحقيق رفاه مرضى السكري يتطلب تعاونًا من الأفراد، المؤسسات، والحكومات، بهدف خلق بيئة داعمة تمكن المرضى من العيش حياة صحية وكريمة.

حقائق عن انتشار مرض السكري عالميًا:

1. تزايد عدد المصابين بالسكري:

• في عام 1980، بلغ عدد المصابين بالسكري 108 ملايين شخص حول العالم.

• بحلول عام 2014 ارتفع هذا العدد ليصل إلى 422 مليون شخص.

2. نسبة الانتشار العالمية:

• ارتفعت نسبة انتشار السكري بين البالغين (الموحدة حسب العمر) من 4.7% في عام 1980 إلى 8.5% في عام 2014.

• الزيادة تُعزى إلى عوامل متعددة، منها ارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن.

3. الفجوة بين الدول:

• انتشار السكري يتزايد بشكل أكبر في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالدول مرتفعة الدخل.

مخاطر مرض السكري:

• مشكلات صحية خطيرة:

مرض السكري هو سبب رئيسي للعديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك:

• العمى.

• الفشل الكلوي.

• النوبات القلبية.

• السكتات الدماغية.

• بتر الأطراف السفلية.

• امكانية الوقاية:

• يمكن الوقاية من النوع الثاني من السكري أو تأخير الإصابة به من خلال:

• اتباع نظام غذائي صحي.

• ممارسة النشاط البدني بانتظام.

• الامتناع عن التدخين.

• إدارة المرض:

• يمكن علاج السكري وتجنب مضاعفاته من خلال الأدوية، الفحوص المنتظمة، وعلاج أي مضاعفات تظهر مبكرًا.

اليوم العالمي لمرضى السكري:

تأسيسه:

• في 20 ديسمبر 2007، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 61/225، الذي اعتمد يوم 14 نوفمبر كيوم عالمي للتوعية بمرض السكري.

أهدافه:

• الاعتراف بالحاجة الملحة لتحسين الصحة العامة عالميًا.

• تسهيل الحصول على العلاج والتثقيف في مجال الرعاية الصحية.

• تشجيع الدول الأعضاء على تبني سياسات وطنية للوقاية من السكري وعلاج المصابين به بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

موضوع اليوم العالمي للسكري (2024-2026): السكري والوفاه:

الهدف:

• ضمان أن يتمتع المصابون بالسكري بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة، مما يدعم رفاههم ويمنحهم فرصة للعيش بكرامة.

التحديات اليومية:

• يواجه مرضى السكري صعوبات في إدارة حياتهم الصحية اليومية سواء في المنزل أو العمل أو المدرسة.

• التركيز فقط على إدارة نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى شعور العديد منهم بالإرهاق، مما يؤثر على صحتهم الجسدية والعقلية.

دعوة للتغيير:

• في اليوم العالمي لمرضى السكري، تُسلط الأضواء على أهمية الرفاه النفسي والاجتماعي إلى جانب الرعاية الصحية.

• تعزيز الدعم المجتمعي والسياسات الصحية لإحداث تغيير إيجابي في حياة المرضى.