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الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

في حب مصر.. لله والوطن

البوابة نيوز
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لي عتاب شديد على أولئك الذين يغضبون من محاولات البعض خطف الأنظار من مصر وإغراء النجوم أبناء مصر وتقليد كل حجر في مصر.. يا جماعة ده احنا حرفيا بنعمل لهم تمصير..

خليهم كده ينشروا "المذهب المصري" في كل أرجاء العالم.. مش احنا اللي علمناهم وفهمناهم يبقى طبيعي كل ده يحصل.. ربنا يحفظ مصر وتفضل نبع الحضارة وحصن العروبة وبيت الأمة، هو لما أي بلد بتجرى له أي حاجة بيفكر يجري يهرب على فين غير مصر.. 

والله باحبك يا مصر لوجه الله ومش عايز أي حاجة غير ان ربنا يفضل حافظك وصاينك ويديم نعمة الوحدة بين أبنائك ويكفيك شر أعدائك من ظهر منهم ومن بطن.