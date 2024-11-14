رئيس جامعة سوهاج: نتطلع إلى محو أمية 60 ألف شخص كل عام

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إنّ جامعة سوهاج دشنت مبادرة «أسرة سوهاجية خالية من الأمية» أول أمس بحضور الدكتور عيد عبد الواحد رئيس المجلس التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار، موضحا أنّه كان هناك مؤتمر كبير يضم كل قيادات الجامعة والطلاب.

تطلع لمحو أمية 60 ألف كل عام

وأضاف «النعماني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ نشاط مبادرة محو الأمية بدأ في المجلس التنفيذي لمحو الأمية بالجامعات منذ 2015 وحتى الآن، مشيرا إلى أنّه خلال 9 سنوات جرى محو أمية 171 ألف أمي، لكن العام الحالي شهد محو أمية 64 ألف، معلقا: «نتطلع ألا يقل العدد عن 60 ألف كل عام».

جهود مبادرة «أسرة سوهاجية خالية من الأمية»

وواصل رئيس جامعة سوهاج أنّ مبادرة «أسرة سوهاجية خالية من الأمية» تهدف إلى سعى الطالب لمحو أمية من حوله سواء أهله أو أقاربه أو الجيران، بالتالي خلال 2030 سيصل العدد إلى 600 ألف، مما يقلل نسبة الأمية في سوهاج.