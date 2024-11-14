محامي طليقة سفاح التجمع: لن تحضر للمحاكمة والمتهم اتهامها بالزنا سابقًا

قال محامي طليقة سفاح التجمع، إنه لن يحضر بصحبة طليقته إلى المحكمة للإداء بالشهادة أمام محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، لنظر استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه بتهمة قتل 3 سيدات.

وأكد فرحات، أنه لا يرى أي داعي لشهادة طليقة سفاح التجمع إلا إطالة أمد الدعوة والتقاضي من قبل دفاع المتهم، موضحا أن المتهم انفصل عن طليقته قبل عامين من ارتكابه جرائمه.

وأضاف محامي طليقة سفاح التجمع، أن هناك نزاعات قانونية بين المتهم وطليقته حيث اتهمها من قبل بالزنا وحصلت على حكم بالبراءة، فشهادتها تعتبر باطلة ضده لوجود نزاعات قضائية بينهما.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، حكمها على سفاح التجمع، بالإعدام شنقاً، بتهمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.