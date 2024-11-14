مهرجان القاهرة السينمائي يستضيف نجوم السينما الإسبانية

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لاستضافة كوكبة من نجوم وصنّاع السينما الإسبان في دورته الخامسة والأربعين التي ستُقام في الفترة ما بين 13 و22 نوفمبر 2024.

من بين الأسماء البارزة التي ستُشارك في فعاليات المهرجان الممثلة الإسبانية أنخيلا مولينا، التي ستنضم للجنة التحكيم، والنجم أيمار فيجا بطل فيلم "حب صغير" الذي يُعرض ضمن المهرجان، إلى جانب فيلم "سوف يصبحون تراباً" من بطولتها، وكذلك فيلم "إقليم" الذي أخرجه أليكس جالان.

ويُحاكي فيلم "سوف يصبحون تراباً" للمخرج كارلوس ماركيز مارسيت رحلة مؤثرة تواجه فيها البطلة كلاوديا قرارها بإنهاء حياتها بعد تشخيصها بمرض عضال. بينما تدور قصة فيلم "حب صغير" حول العلاقة المعقدة بين تيريسا ووالدتها، وكيف تُؤدي الظروف إلى لحظات صادقة ومليئة بالمشاعر.

أما فيلم "إقليم"، فهو وثائقي يعرض حياة الرعاة الرحل في سهوب آسيا الوسطى ويشارك فيه داركو بيريك، نجم مسلسل "لا كاسا دي بابيل". يُضاف إلى ذلك الفيلم الوثائقي "حينما حل الليل" الذي يروي تفاصيل حياة أفراد النخبة من القوات الجوية البيروفية.

أنخيلا مولينا تُعدّ من أيقونات السينما الإسبانية، حيث عملت مع كبار المخرجين وحصدت العديد من الجوائز. كما يُعد أيمار فيجا من أبرز الممثلين الشباب الذين يُضيفون حيوية خاصة للسينما الإسبانية