سيدة تتهم شابًا بالتعدي عليها وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر

استمعت نيابة مدينة نصر إلى أقوال سيدة اتهمت شاب بالتعدي عليها بالسب والشتم وإلقاء مخلفات على سيارتها في مدينة نصر.

وقالت السيدة، إنها أثناء سيرها بسيارتها في الشارع، شتمها المتهم ونعتها بألفاظ نابية بدون أسباب وأن المتهم لم يكتفِ بسبها بل قام بإلقاء مخلفات وأوراق كانت معه على سيارتها.

فيما نفى المتهم أقوال الشاكية وقال إن السيدة من بادرته بالشتائم فرد عليها ولم يكن من بدأ التعدي وأنها أثارت غضبه.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا من الشاكية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم عاطل له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.