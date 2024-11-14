"تمريض بني سويف" تنظم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكري

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكري، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت فعاليات اليوم الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع قسم التمريض الباطنى الجراحى تحت إشراف الدكتورة شيرين السيد، شرح تقديمى عن الأسباب والأعراض المصاحبة للمرض، والعوامل التى تساعد وتزيد نسب الإصابة به مثل العوامل وراثية، بالإضافة إلى كيفية الوقاية والعلاج والفحوصات اللازمة للحد من الإصابة، كما تم المرور على مكاتب الإداريين العاملين بالكلية وتم توزيع منشورات للتوعية تتضمن الأسباب وطرق العلاج والوقاية من داء السكري، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، وضرورة الالتزام بنمط حياة صحي يشمل التغذية والرياضة، وذلك لرفع الوعى لجميع منسوبى الكلية.