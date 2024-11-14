عراقجي: إيران مستعدة لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت الضغط والترهيب

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن إيران مستعدة لإجراء محادثات نووية لكنها لن تتفاوض تحت الضغط والترهيب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقاء عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.

وتجرى المحادثات النووية في طهران قبل أسابيع من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.

وأوضحت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية أن جروسي، الذي وصل إلى طهران في وقت متأخر أمس، من المتوقع أن يتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد.

ووصف جروسي اجتماعه مع عراقجي، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا) بأنه "لا غنى عنه".

من جانبه، قال عراقجي، إن الاجتماع مهم ومباشر، مجددًا التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف، اتفقنا على المضي قدما بشجاعة وحسن نية، لافتًا إلى أنه لم تغادر إيران مطلقا طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي.

وتابع عراقجي، إن إيران مستعدة للتفاوض على أساس المصلحة الوطنية وحقوقها التي لا تتجزأ، لكنها ليست مستعدة للتفاوض تحت الضغط والترهيب.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن جروسي التقى أيضًا برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن يلتقي جروسي بالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان.