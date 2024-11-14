فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، إنهاء الجامعة الاستعدادات لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024 - 2025، التي تنطلق اليوم الخميس.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الجامعة بدأت في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد في اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، مؤكداً أهمية اتحاد طلاب الجامعة الذي يعد صوت الطلاب، ويتم من خلاله ممارسة الأنشطة والكشف عن المواهب والقدرات المميزة للطلاب.

وأضاف القاصد، أنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، وتشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات، كما وجه بضرورة تذليل العقبات التي تواجه الطلاب وتوفير الرعاية الازمه لهم حتى تتم الانتخابات في جو من الهدوء والديمقراطية .

كما أوضح رئيس الجامعة، أن الجدول الزمني للانتخابات سيبدأ بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب اليوم، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون 18 نوفمبر، وفحص الطعون 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية 20 نوفمبر.

وأضاف الدكتور ناصر عبدالبارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدعاية الانتخابية ستبدأ يوم 21 نوفمبر، وتجري انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتجري جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم يتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

هذا وتتم الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلا من الدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق، والدكتور عصام الدين يسري هلال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف "إدارة شئون اتحاد الطلاب والأسر الطلابية" بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وقد بدأ الطلاب بسحب طلبات التقدم للترشح من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الثانية مساء من إدارات رعاية الشباب بالكليات.