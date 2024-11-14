إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة على طريق معجون الزراعي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة على طريق قرية معجون الزراعي بدائرة قسم شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة إطسا يفيد بتلقيه إخطار من غرفة عمليات شرطه النجدة، تفيد بتلقيه إخطاراً من الأهالى بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة على طريق قرية معجون الزراعي بدائرة القسم ، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، كما توجهت لموقع الحادث سيارات مجلس مدينة إطسا لرفع السيارة من الترعة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.