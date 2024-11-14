الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة مسيّرة جنوب حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار جنوب محافظة حمص.

وأشار المرصد السوري إلى أنه يعتقد أن الطائرة المسيرة إسرائيلية، وكانت تحلق في أجواء منطقة الأوراس جنوب مدينة حمص، حيث سمع دوي انفجار عنيف في المنطقة مع تصاعد للدخان من مكان سقوط المسيّرة في الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

يذكر أن 15 شخصًا من الفرقة الرابعة وقوات الجيش السوري وآخرين من جنسيات مجهولة، أصيبوا جراء الهجوم الإسرائيلي على منطقة القصير بريف حمص قرب الحدود السورية-اللبنانية.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية حاجز الضبعة وحاجز المشتل للفرقة الرابعة قرب مدينة القصير على طريق ربلة وحاجز أمن الفرقة الرابعة على جسر بقرية الجوبانية، وجسر الدف وجسر العدار في ريف القصير قرب الحدود السورية اللبنانية.

وفي 6 نوفمبر الجاري، تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق في أجواء شمال غرب مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الشرقي.