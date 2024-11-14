سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والمتاجر بالمطرية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهم (4 عدادات مياه نحاس – 2 قلب عداد مياه – 3 لفافات أسلاك كهربائية – شنيور كهربائى) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.