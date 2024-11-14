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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البحوث الزراعية يعقد ورشة حول دور المعلوماتية الحيوية في تحسين إنتاجية المحاصيل

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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عقد معهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان "مناهج الارتباط الوراثي الشامل لتحديد المتغيرات الجينية الرئيسية المرتبطة بالصفات الكمية في الجينوم النباتي"، وقدم الورشة الدكتور سيف الدين محمد المتخصص في علم المعلوماتية الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز المعرفة والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرعاية الدكتورة جيهان محمد حسني، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.

وقالت الدكتورة جيهان محمد حسني، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية، إن هذه الورشة تناولت الأساليب الحديثة في تحليل البيانات الجينومية واستخدام دراسات الارتباط الوراثي الشامل لفهم الصفات الكمية وتحديد المتغيرات الجينية المهمة.

 ودارت مناقشات الورشة حول أهمية هذه الأدوات في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأبحاث في مجال الزراعة المستدامة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

البيانات الجينومية المتغيرات الجينية