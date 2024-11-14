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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية لبيروت
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن الاحتلال يشن غارات عنيفة على منطقة العمروسية بالضاحية الجنوبية.

وفي سياق متصل، شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارتين على الضاحية الجنوبية لبيروت

 ومنتصف ليل الأربعاء - الخميس، شنّ الاحتلال غارات استهدفت برج البراجنة، الشياح، الغبيري وحارة حريك.

وأعلنت وزارة الصحة في لبنان، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء من جراء العدوان الإسرائيلي إلى 3365، والجرحى إلى 14344، حتى الثلاثاء، الذي سُجّل فيه 78 شهيداً و122 جريحاً.

وفي حصيلة غير نهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دوحة عرمون، صباح الأربعاء، استشهد 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 نساء، بينما جرح 17 آخرون.

الاحتلال غارات منطقة العمروسية الضاحية الجنوبية