وزير الإسكان: تنفيذ 84% من مشروع مستشفى بمدينة العبور

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروع "مستشفى" بشارع خط 10 بمدينة العبور بقدرة استيعابية (189) سريرا، وبمتوسط نسبة تنفيذ متقدمة بلغت 84%، لخدمة مدينة العبور والمدن المجاورة لها، بهدف زيادة مباني الخدمة الطبية بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بمنظومة المباني الخدمية بعددٍ من المدن الجديدة، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، سرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع وفق البرنامج الزمني لتسليمه للجهة المختصة بالتشغيل، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة، بشكل يليق بأهمية المشروع والمستهدف منه، ليكون إضافة للمنظومة الصحية بمدينة العبور والمدن المحيطة بها.

وفي هذا الإطار تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تجهيز الموقع العام والتسوية للطرق الداخلية وصب البلاطات الخرسانية للأرصفة بمشروع إنشاء (مستشفى العبور) بخط 10 بالتبة الفاصلة بين الحيين الثالث والثامن بقدرة استيعابية (189) سريرا.

ورافق رئيس جهاز العبور، خلال جولته، نائبا رئيس الجهاز، المهندس علاء حماد، والمهندس حسام قمر، ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز واستشاري المشروع ومسئولو الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المستشفى.

كما تابع المهندس أحمد رشاد، أعمال التشطيبات المختلفة لأقسام المستشفى والتي اشتملت على أعمال تركيب الواجهات الزجاجية والألومنيوم والدهانات الخارجية للواجهات والمداخل وأعمال سيراميك الأرضيات وتجهيز أرضيات وحوائط غرف العمليات وتركيبات الأسقف المعلقة، وأعمال دهانات الحوائط وتركيب الأنظمة الميكانيكية المختلفة للتكييفات وإطفاء الحريق.

ووجه رئيس جهاز مدينة العبور، مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز والمشرفين على المشروع بتذليل مختلف العقبات لرفع نسب إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن جهاز مدينة العبور لا يدخر جهدًا في تنفيذ المشروعات المختلفة ولا سيما المشروعات الخدمية.