السبت.. انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن بدء أعمال الحملة القومية الثالثة خلال عام 2024، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 16/11/2024 على مستوى المحافظة.
يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بتلك الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على تجنب آثارها المدمرة على صحة المواطنين، وحياتهم اليومية، واقتصادهم.
وأوضح الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثالثة لعام 2024، تستهدف تحصين 121323 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، و56275 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي عدد177597 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع.
وأضاف، أن عدد الوحدات البيطرية المشاركة في حملة التحصين بلغت 94 وحدة، كما بلغ عدد لجان حملات تحصين الماشية عدد 94 لجنة يومية، وعدد 10 لجان إشرافية، تعمل على متابعة التحصين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيراً إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، وكذا توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة داخل المنازل ومنع تكدس القمامة، وذلك للحد من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.