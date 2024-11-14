السبت.. انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن بدء أعمال الحملة القومية الثالثة خلال عام 2024، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 16/11/2024 على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك حفاظاً على سلامة الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بتلك الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على تجنب آثارها المدمرة على صحة المواطنين، وحياتهم اليومية، واقتصادهم.

وأوضح الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الثالثة لعام 2024، تستهدف تحصين 121323 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس، و56275 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي عدد177597 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادي المتصدع.

وأضاف، أن عدد الوحدات البيطرية المشاركة في حملة التحصين بلغت 94 وحدة، كما بلغ عدد لجان حملات تحصين الماشية عدد 94 لجنة يومية، وعدد 10 لجان إشرافية، تعمل على متابعة التحصين بكافة مراكز وقرى المحافظة، لتصل إلى مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية في أماكنهم لتحصين ماشيتهم، مشيراً إلى أن أعمال لجان الإرشاد البيطري مستمرة فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها، وكذا توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة داخل المنازل ومنع تكدس القمامة، وذلك للحد من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.