القومي لحقوق الإنسان ينعى شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

تتقدم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاءه وأمانته الفنية، بخالص العزاء والمواساة إلى لإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

