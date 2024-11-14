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الخميس 14 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي لحقوق الإنسان ينعى شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب
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تتقدم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاءه وأمانته الفنية، بخالص العزاء والمواساة إلى لإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في وفاة شقيقته المغفور لها بإذن الله. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمها رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم فضيلته والأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
 

لحقوق الإنسان شقيقة الإمام الأكبر ة مشيرة خطاب الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف