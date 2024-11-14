بينهم سيدة.. ضبط 4 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار بالخليفة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة و3 عمال خلال التنقيب عن الآثار بالخليفة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة - 3 عمال - مقيمين بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالشقة محل سكن الأولى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 10 متر - أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.