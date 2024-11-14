سيرجي كاراجانوف: روسيا ستلحق الهزيمة بأوروبا

قال الدكتور سيرجي كاراجانوف، رئيس مجلس الشؤون السياسية والدفاعية الروسية، إن روسيا حاليا أساس التكتل العسكري الاستراتيجي للأغلبية في العالم، و"لا يقتصر التصدي للهيمنة السابقة علينا نحن فقط إذ يشهد العالم حاليا المعركة المفصلية لاجتثاث هذه الهيمنة".

وأضاف خلال لقاء عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أوكرانيا مثلا حيث الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب، الذين يعملون على استعادة هيمنتهم التي استمرت طوال 500 عام وكانوا ينهبون خلالها العالم كله، وهو أمر لم يعد مقبولا الآن، لأن روسيا تتخذ خطوات صارمة تمكنها من كبح جماح هذا النهج العدواني القادم من الغرب ونأمل أن تكون موجة العداء هذه هي الأخيرة.

وأكد أن روسيا ستلحق الهزيمة بأوروبا ونأمل أن تشاطرها الولايات المتحدة المصير، بحيث تتحول إلى قوة عالمية تقليدية إذ لا تفترض أن تكون أمريكا قوة عالمية مهيمنة وطاغية على كوكب الأرض سيما ,انها أصبحت كذلك بمحض الصدفة.