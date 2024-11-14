انتشال جثامين 4 شهداء من حي الجنينة والتنور شرقي مدينة رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام فلسطيني، اليوم الخميس، انتشال جثامين 4 شهداء من حيي الجنينة والتنور شرقي مدينة رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة قرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت كلا من قرى: الجانية، وجمالا، وكفر نعمة، وبيتللو، ورأس كركر غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عدة بلدات في محافظة الخليل وفتشت منازل المواطنين وأجرت تحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق الخليل وفتشت عدة منازل واحتجزت تسعة شبان لعدة ساعات وأجرت معهم تحقيقات ميدانية قبل الإفراج عنهم.

كما داهمت بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل وفتشت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها دون اعتقالات.

في ذات السياق، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة والحواجز القريبة من الحرم الإبراهيمي ونكلت بالمواطنين المارين عبرها.