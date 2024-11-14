محافظ دمياط يسلم والدي فقيدة الجلالة تذاكر طيران العمرة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، مع والدى الفقيدة ميرنا الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الجلالة الشهر الماضى، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وقد سلم " محافظ دمياط " تذاكر طيران رحلتى العمرة التى تم تقديمها من خلال جمعية توعية المرأة ورعايتها بالحورانى و بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي شاملة كافة تكاليف الانتقالات خلال قيامه بتقديم واجب العزاء ، لوالد ووالدة الطالبة ، حيث أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن خالص دعواته لهما بأن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، و أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء و عودتهما من الأراضى المقدسة بسلام .

وأكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة إلى الأسرة للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم .

يذكر ان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، قد قاما بتقديم واجب العزاء لوالدى ميرنا أشرف الجنيدى الطالبة بكلية الطب بجامعة الجلالة والتى توفيت إثر حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الجلالة .

حيث أعرب المحافظ ونائبته خلال زيارتهما لمنزل الأسرة عن خالص تعازيهما لوالدى الفقيدة كما دعا الله أن يربط على قلبهما ويلهمهما الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وينزلها منزلة الشهداء .

كما نقل الدكتور أيمن الشهابى تعازى أبناء المحافظة، قائلاً " الجميع فى حالة حزن على ابنتنا ميرنا وأؤكد حرص المحافظة على تقديم أى سُبل دعم ممكنة إلى الأسرة للوقوف بجانبهم فى هذا المصاب الأليم "، و أشار أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم رحلة عمرة شاملة كافة تكاليف الانتقالات لوالد ووالدة الطالبة من خلال أحد الجمعيات الأهلية .

