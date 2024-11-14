رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، منذ قليل، انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمنهور للعام الجامعي ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، بحضور الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى مبروك، قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومسئولي رعاية الطلاب بالكليات، من أمام مقر كلية الهندسة بالمجمع النظري للكليات بالأبعادية، وبمشاركة و تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بعد اعتماد الدكتور محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجدول الزمني لإجراء الانتخابات على مستوى الجامعات المصرية.



اكد ترابيس ان جامعة دمنهور حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد والأعراف الجامعية.

وكما أكد رئيس جامعة دمنهور، أن كليات الجامعة كانت قد أنهت كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٤ـ٢٠٢٥، باعتبارها خطوة مهمة في تكوين شخصية الطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على إجراء الانتخابات الطلابية وسط حزمة من الإجراءات والتدابير وفقا للوائح المنظمة، وفي إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد والأعراف الجامعية، مشددًا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.

وثمن رئيس جامعة دمنهور، حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات للمشاركة بوعي في بناء وطنهم من خلال انتخابات اتحاد الطلاب التي تعد مدرسة الإدارة والقيادة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يشهد عصر لتمكين الشباب مثل عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد ترابيس، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب، وتعد المدرسة الأولى للديمقراطية وممارسة العمل العام، حيث تتيح للطلاب فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار وإدارة شئونهم الجامعية، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل من أجل المشاركة في تنمية المجتمع بفاعلية، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية تساهم في اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الطلاب.



وأشار رئيس الجامعة أن المعيار الرئيسي الذي ينبغي أن يتم الانتخاب بناءً عليه هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية وعدم الانسياق وراء الشعارات، ودعا ترابيس أبنائه الطلاب إلى ضرورة المشاركة والتفاعل الإيجابي سواء بالترشح أو الانتخاب، مما يساهم في ترسيخ قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير،



من جانبه أوضح الدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الماراثون يبدأ بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات اليوم وينتهي يوم ٢٨ نوفمبر، مؤكدا أن الجامعة بمختلف كلياتها، أنهت استعداداتها المكثفة لانطلاق ماراثون الانتخابات بسهولة ويسر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، طبقا لما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعة ووفقاً للجدول الزمني المعتمد للانتخابات الطلابية و الجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح باب الترشح اليوم، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ١٧، وتلقي طلبات الطعون يوم ١٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ١٩، على أنّ يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٢٤ نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم ٢٥ نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٢٦ نوفمبر، و تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٢٧ نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤.