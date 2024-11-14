مدير "الطاقة الذرية" لـ وزير الخارجية الإيراني: علينا الوصول لنتائج ملموسة تبعدنا عن المواجهة

قال مدير وكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي، اليوم الخميس، هذه المرحلة مهمة جدا ويجب أن نصل إلى نتائج ملموسة تبعدنا عن مسار المواجهة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، في طهران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، لإجراء مباحثات بشأن برنامج طهران النووي، وفق صور بثتها وكالة «إرنا» الرسمية.

وذكرت «إرنا» أن «رافاييل جروسي، الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.